Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Deborah», η οποία έχει ήδη επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στο Κεντρικό Ιόνιο, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ δεν λείπουν οι βροχές και στην Αττική.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερο την ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Παράλληλα, τα χιόνια θα επιμείνουν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, λόγω της εξασθένησης των νοτιάδων.

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή, με τη Δευτέρα να λειτουργεί ως μια σύντομη «ανάπαυλα» πριν από νέο κύμα κακοκαιρίας.

Έρχεται νέο κύμα – Σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, με τον μετεωρολόγο Γιάννης Καλλιάνος να κάνει λόγο για πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας».

Όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που ενδέχεται να προκαλέσει ραγδαία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα σε 24 ώρες, οδηγώντας σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε περίπτωση που το σενάριο αυτό επαληθευτεί, δεν αποκλείονται:

Ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Πλημμυρικά φαινόμενα σε ευάλωτες περιοχές

Σφοδροί άνεμοι με πιθανές ζημιές

Κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Χιονοπτώσεις στα ορεινά

Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο με πιθανότητα περίπου 25%, υπογραμμίζοντας πως τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά με νεότερες επικαιροποιήσεις.