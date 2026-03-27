Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία έφερε χιονοπτώσεις μέσα στον Μάρτιο, «ντύνοντας» κάποιες περιοχές στα λευκά.

Σε βίντεο που κοινοποίησε το Forecast Weather Greece, το Μέτσοβο καλύφθηκε από πυκνό χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγικό σκηνικό.

Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης στα Τζουμέρκα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στο μηδέν.

Έντονη είναι η χιονόπτωση και σε χωριά της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, καθώς και σε ορεινούς οικισμούς της περιοχής, όπως το Συρράκο, το Πάπιγκο, η Φούρκα, η Μηλιά και η Αετομηλίτσα.

Επίσης, στα λευκά «ντύθηκαν» και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με τη Σαμαρίνα, τη Νέα Κοτύλη, το Πισοδέρι και το Νυμφαίο να παρουσιάζουν εικόνες άκρως χειμωνιάτικες.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το epiruspost.gr, έχουν κινητοποιηθεί 14 μηχανήματα για να καθαριστεί το οδικό δίκτυο από τα χιόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται από το βίντεο του kerkyrasimera.gr, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο νησί της Κέρκυρας, τόσο στο κεντρικό τμήμα όσο και στη βόρεια πλευρά.