Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα των play off της Super League, με τους Πειραιώτες να αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια της αναμέτρησης την προσεχή Τρίτη 31 Μαρτίου.

Η σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους θα εκδοθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, την ημέρα δηλαδή που θα οριστικοποιηθεί η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του ντέρμπι.

Για τους Πειραιώτες το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο, καθώς με νίκη θα ξεπεράσουν την Ένωση στον βαθμολογικό πίνακα και για το λόγο αυτό οι φίλοι της ομάδας περιμένουν πως και πως τα εισιτήρια, προκειμενου να τα εξαντλήσουν.

Έτσι, θεωρείται σίγουρο πως ο Ολυμπιακός θα κάνει ένα ακόμη sold out για τη φετινή σεζόν στην Super League.