Η Megan Ruth-Trump, γνωστή ως Meg Avon, από το Μπρίστολ, έγινε γνωστή το 2023 όταν παντρεύτηκε τον ποταμό Άβον σε μια συμβολική τελετή, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη ρύπανση των υδάτων και την ανάγκη προστασίας τους. Τρία χρόνια μετά, η Meg συνεχίζει να διατηρεί τον δεσμό της με τον ποταμό και να πρωτοστατεί στην περιβαλλοντική δράση.

«Συνεχίζω να κολυμπώ στον ποταμό κάθε εβδομάδα, ακόμα και τον χειμώνα, όταν οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες. Κάθε εμπειρία στο νερό είναι μοναδική και με φέρνει πιο κοντά στη φύση», λέει η 29χρονη ακτιβίστρια. Επιπλέον, ανακαλύπτει συνεχώς νέους τρόπους να συνδεθεί με τον ποταμό, από κολύμβηση σε διαφορετικά σημεία έως συναντήσεις με καλλιτέχνες και περιβαλλοντικές κοινότητες.

Η καμπάνια της Meg και της ομάδας της, Conham Bathers, παραμένει ενεργή στο δημόσιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Dirty Business» του Channel 4, που αναδεικνύει την κρίση λυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Η ιστορία μας κάνει τοπικό και εθνικό ζήτημα πιο προσιτό στον κόσμο. Όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία του γάμου – την ένωση αγάπης και νόμου – και έτσι γίνονται πιο κατανοητά τα περιβαλλοντικά ζητήματα», εξηγεί.

Παρά την κακή ποιότητα του νερού που έχει εμποδίσει την αναγνώριση του ποταμού ως επίσημη ζώνη κολύμβησης, η Meg δηλώνει: «Δεν με ξαφνιάζουν τα αποτελέσματα. Είναι λυπηρό, αλλά βλέπω την ομορφιά του ποταμού. Όταν το νερό είναι καθαρό, αισθάνομαι αισιοδοξία για το μέλλον του».

Η ομάδα της ελπίζει επίσης να αποκτήσει στον ποταμό Άβον νομικά δικαιώματα προσωπικότητας, κάτι που θα επιτρέψει όχι μόνο την καλύτερη προστασία του, αλλά και την «επίσημη» ανανέωση των όρκων τους. «Δεν θεωρώ τον ποταμό αντικείμενο. Είναι ζωντανή οντότητα που αξίζει δικαιώματα όπως κάθε άλλο πλάσμα», δηλώνει η Meg.

Αν τα δικαιώματα αυτά θεσμοθετηθούν, η Meg σκοπεύει να φορέσει ακόμα και κουστούμι για το επίσημο μυστήριο: «Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να παντρευτούμε νομικά – η ιστορία του ποταμού θα γίνει παράδειγμα για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».