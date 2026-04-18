Ο αγώνας της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (18/4).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 33η αγωνιστική της Premier League, με τη Γιουνάιτεντ να είναι στην 3η θέση ενώ η Τσέλσι στην 6η και στο -4 από την 5η, η οποία επίσης δίνει εισιτήριο για το Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS4 Espiel 1

14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Φούλαμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

15:00 Mega News ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

16:00 ΕΡΤ Sports 2 Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Κολοσσός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

17:00 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χαλ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:00 Novasports 2HD Άρης – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λάτσιο Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Τότεναμ – Μπράιτον Premier League

19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Ανόβερο – Πάντερμπορν Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ Copa del Rey

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βιθέντε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal