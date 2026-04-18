Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Εφές στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague και τερματίζοντας στην 7η θέση θα αντιμετωπίσει την Μονακό στη διαδικασία των play in.

Μετά το τέλος του αγώνα και στα αποδυτήρια, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια και ξεκαθαρίζοντας πως το κρίσιμο παιχνίδι είναι αυτό με τους Μονεγάσκους.

Παράλληλα, στάθηκε και στην εικόνα της ομάδας, επισημαίνοντας πως υπήρχαν διαστήματα καλού μπάσκετ, με σωστή κυκλοφορία και αμυντική προσήλωση.

«Σε κάποιες στιγμές παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε καλή άμυνα, γυρίσαμε την μπάλα. Φυσικά το επίπεδο της ομάδας δεν ήταν το ίδιο, γιατί είχε πολλές σημαντικές απουσίες, όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη», είπε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.