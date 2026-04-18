Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνει μια ονειρική σεζόν με την φανέλα του Ολυμπιακού και εκτός από την πρώτη θέση της Euroleague με την ομάδα του Πειραιά, βρέθηκε και αυτός σε μια κορυφή και συγκεκριμένα στα εύστοχα τρίποντα.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έκλεισε την κανονική περίοδο της Euroleague με 103 εύστοχα τρίποντα σε 258 προσπάθειες και ποσοστό ευστοχίας 40%. Στην πρώτη θέση ο Ντόρσει έχει συγκάτοικο τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις ο οποίος και αυτός πέτυχε 103 τρίποτα σε 258 προσπάθεις!

Στην τρίτη θέση έμεινε ο Άρμονι Μπρουκς της Αρμάνι Μιλάνο με 102 εύστοχα τρίποντα, ενώ τέταρτος ήταν ο Αντρέας Ομπστ της Μπάγερν Μονάχου με 101 εύστοχα τρίποντα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ την φετινή σεζόν στην Euroleague έχει: 17 πόντους, 53% στο δίποντο, 40% στο τρίποντο, 80% στις βολές, 2.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ, 3.8 κερδισμένα φάουλ (15ος), 15.1 PIR (22ος).