Το Παγκόσμιο μπάσκετ βυθίστηκε στο πένθος, καθώς ε ηλικία 68 ετών έφυγε από την ζωή ο Όσκαρ Σμιντ.

Μία σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία του αθλήματος, συμμετέχοντας σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όντας ο πρώτος σκόρερ με 1093 πόντους.

Ο Νίκος Γκάλης θέλησε με τον δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει τον Βραζιλιάνο θρύλο του μπάσκετ, αποκαλώντας τον μοναδικό στο είδος του, σε ανάρτησή του στα social media.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Όσκαρ Σμιντ. Μοναδικός στο είδος του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.