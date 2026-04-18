Δημοσίευμα από το εξωτερικό παρουσίασε τις 10 πιο «καυτές» έδρες της Ευρώπης, με βάση την αρχιτεκτονική τους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι.

Μέσα σε αυτές τις έδρες που παρουσίασε το «Sportsrender», είναι και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του Ολυμπιακού.

«Όλοι βλέπουμε τις φωτοβολίδες, ακούμε τις ασταμάτητες φωνές και νιώθουμε την εχθρότητα μέσα από την οθόνη. Αλλά αυτό που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα είναι το ίδιο το στάδιο.

Οι απότομες κερκίδες που υψώνονται πάνω από το γήπεδο, οι στέγες που παγιδεύουν κάθε βρυχηθμό και τα σχέδια που κάνουν το πλήθος να νιώθει σαν να βρίσκεται σωματικά πάνω από τους παίκτες.

Αυτά τα γήπεδα μετατρέπουν τους παθιασμένους οπαδούς σε έναν γνήσιο 12ο (ή 13ο) παίκτη», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι στην 6η θέση, με το «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» της Ντόρτμουντ να είναι στην πρώτη θέση, το Σαν Σίρο των Ίντερ, Μίλαν να είναι στη δεύτερη και το «Ράικο Μίτιτς» του Ερυθρού Αστέρα να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Αναλυτικά η λίστα

1. Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ (Ντόρτμουντ)

2. Σαν Σίρο (Ίντερ, Μίλαν)

3. Ράικο Μίτιτς (Ερυθρός Αστέρας)

4. Σέλτικ Παρκ (Σέλτικ)

5. Ραμς Παρκ (Γαλατάσαραϊ)

6. Γεώργιος Καραϊσκάκης (Ολυμπιακός)

7. Βελοντρόμ (Μαρσέιγ)

8. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (Νάπολι)

9. Άιμπροξ (Ρέιντζερς)

10. Ντε Κάιπ (Φέγενορντ)