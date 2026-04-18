Οριστικοποιήθηκαν οι ημέρες και οι ώρες για τα Game 1 και Game 2, των play off της Euroleague, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη την Τρίτη 28 Απριλίου.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο ΣΕΦ, δίνοντας το πρώτο παιχνίδι στις 28 Απριλίου στις 21:00, ενώ το δεύτερο ακολουθεί στις 30 Απριλίου την ίδια ώρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από τη διαδικασία των play in.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα απέναντι στη Μονακό στο ΟΑΚΑ.

Σε περίπτωση νίκης, θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στις 28 και 30 Απριλίου στις 21:45 στη «Roig Arena».

Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας, όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45)

Ολυμπιακός – 8ος από το Play In (21:00)

Βαλένθια – 7ος από το Play In (21:45)

Τετάρτη 29 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45)

Ολυμπιακός – 8ος από το Play In (21:00)

Βαλένθια – 7ος από το Play In (21:45)

Παρασκευή 1 Μαϊου

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)