Το μεγάλο ντέρμπι της κορυφής μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή (19/9) στο «Etihad» κλέβει την παράσταση από την 33η αγωνιστική της Premier League.
Η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 70 βαθμούς και στο +6 από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που έχει 64 βαθμούς, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Έτσι, με νίκη η Σίτι θα έχει μεγάλη πιθανότητα να πιάσει την Άρσεναλ στην κορυφή και να βάλει «φωτιά» στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η Άρσεναλ με νίκη θα έχει κάνει σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου μετά από πολλά χρόνια.
Επίσης, αύριο εκτός από το Σίτι-Άρσεναλ, θα διεξαχθεί και το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, μεταξύ της Έβερτον και της Λίβερπουλ.
Από εκεί και πέρα, σήμερα η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει μια θέση στο επόμενο Champions League.
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:
Σάββατο 18 Απριλίου
Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Κυριακή 19 Απριλίου
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 20 Απριλίου
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)