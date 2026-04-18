Το μεγάλο ντέρμπι της κορυφής μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή (19/9) στο «Etihad» κλέβει την παράσταση από την 33η αγωνιστική της Premier League.

Η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 70 βαθμούς και στο +6 από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που έχει 64 βαθμούς, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Έτσι, με νίκη η Σίτι θα έχει μεγάλη πιθανότητα να πιάσει την Άρσεναλ στην κορυφή και να βάλει «φωτιά» στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η Άρσεναλ με νίκη θα έχει κάνει σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου μετά από πολλά χρόνια.

Επίσης, αύριο εκτός από το Σίτι-Άρσεναλ, θα διεξαχθεί και το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, μεταξύ της Έβερτον και της Λίβερπουλ.

Από εκεί και πέρα, σήμερα η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει μια θέση στο επόμενο Champions League.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18 Απριλίου

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19 Απριλίου

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20 Απριλίου

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)