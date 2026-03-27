Για τις 15 Μαΐου μετατέθηκε τελικά η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά οκτώ οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κατηγορούνται για επεισόδια σε βάρος δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της Super League και προκάλεσε τότε έντονες αντιδράσεις.

Η υπόθεση επρόκειτο να εξεταστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η διαδικασία δεν προχώρησε και πάλι, καθώς ένας από τους κατηγορούμενους δεν παρέστη στο δικαστήριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καθυστερεί η συγκεκριμένη δίκη. Στο παρελθόν είχαν δοθεί ήδη δύο αναβολές: η πρώτη μετά από αίτημα της υπεράσπισης, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να προετοιμάσουν καλύτερα τη νομική τους γραμμή, και η δεύτερη λόγω απουσίας βασικών μαρτύρων, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί αλλά και δημοσιογράφοι που είχαν κληθεί να καταθέσουν για τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

Παρά την αναβολή, το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικούς όρους στους οκτώ κατηγορούμενους μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη. Συγκεκριμένα, τους απαγορεύτηκε να εισέρχονται σε γήπεδα όταν αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Επιπλέον, υποχρεούνται να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα δύο ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα της ομάδας και να παραμένουν εκεί έως και δύο ώρες μετά τη λήξη του. Παράλληλα, επιβλήθηκε και γενικότερη απαγόρευση πρόσβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παρακολούθησης αγώνων οποιουδήποτε αθλήματος.

Οι συγκεκριμένοι οπαδοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απειλή τέλεσης εγκληματικών πράξεων και για παράνομη βία από κοινού, βάσει και των προβλέψεων του νέου Αθλητικού Νόμου. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές και κατηγορούνται για τις ίδιες πράξεις, γεγονός που δείχνει ότι η έρευνα για το περιστατικό είχε ευρύτερη έκταση.