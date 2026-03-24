Μια απόφαση που δεν συναντάμε συχνά πήρε ο αθλητικός δικαστής στην Κύπρο, καθώς τιμώρησε με πρόστιμο τη Νέα Σαλαμίνα επειδή οι οπαδοί της… ήπιαν αλκοόλ στον αγώνα με την ΠΑΕΕΚ.

Η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε να κάνει περίπατο στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν για την επικείμενη άνοδο. Και στο πλαίσιο των πανηγυρισμών, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κατανάλωσαν αλκοόλ.

Αυτό έγινε στον πρόσφατο αγώνα με την ΠΑΕΕΚ και όπως φαίνεται στην Κύπρο είναι λόγος για να τιμωρηθεί η ομάδα, καθώς ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωση την επιβολή προστίμου επειδή οι οπαδοί της Νέας Σαλαμίνας ήπιαν βότκα και μπύρες.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου: (α) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (ζιβανίες, βότκα, μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026. Απόφαση: Πρόστιμο».