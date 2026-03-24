Την ίδια που η Μπαρτσελόνα φέρεται να τον έχει πολύ στη λίστα της ενόψει της επόμενης σεζόν, η «AS» υποστηρίζει πως με την περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο ασχολείται και ο Ολυμπιακός.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο τέλος της σεζόν, οπότε θα είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες το καλοκαίρι, με τη Μπαρτσελόνα να θεωρείται το φαβορί για την απόκτησή του.

Οι «μπλαουγκράνα» θα κάνουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους στο τέλος της σεζόν και ο Φρανσίσκο είναι ένας από τους βασικούς στόχους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Και μία εξ αυτών των ομάδων είναι ο Ολυμπιακός.

Αυτό αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η μαδριλένικη «AS», χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Ότι ο Φρανσίσκο είναι παίκτης που αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα, πάντως, δεν είναι κρυφό, ενώ τη φετινή σεζόν μετράει κατά μέσο όρο 17,1 πόντους και 6,4 ασίστ στη Euroleague.