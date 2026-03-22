Με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ και να φτάνει τα 11 στη φετινή Serie A, η Κόμο διέλυσε με 5-0 την Πίζα για την 30η αγωνιστική και είναι πάντα στην 4η θέση, στο +3 από τη Γιουβέντους.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας μπήκε δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Ντιάο μετά το λάθος της άμυνας, για να ακολουθήσει το 2-0 στο 29′ από τον Δουβίκα, ο οποίος με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48′ για την ακρίβεια, ο Μπατουρίνα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έγραψε το 3-0, για να έρθει στο 75′ το 4-0 από τον Νίκο Πας, μετά την ωραία πάσα του Αλμπέρτο Μορένο.

Το τελικό 5-0 για την Κόμο διαμορφώθηκε στο 81′ από τον Περόνε, με την Πίζα να παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και να ετοιμάζεται για την επιστροφή στη Serie B.