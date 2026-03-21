Ένταση επικράτησε στον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την Α1 Γυναικών, με την Σελέν Ερντέμ να πετάει την πατερίτσα της και να δέχεται τεχνική ποινή.

Η προπονήτρια των «πράσινων» εμφανίστηκε στο γήπεδο με πατερίτσα λόγω ενός τραυματισμού, χωρίς όμως να αποχωριστεί τα αγαπημένα της ψηλοτάκουνα. Όπως και να έχει, το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι και δεν έλειψε και η ένταση.

Συγκεκριμένα, με 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με 54-52, η προπονήτρια του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε για ένα σφύριγμα των διαιτητών, δέχθηκε τεχνική ποινή και πέταξε την πατερίτσα.

Ο εκνευρισμός της Ερντέμ ήταν εμφανής, στη συνέχεια όμως ηρέμησε και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ.