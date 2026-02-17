Το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ άρχισε με έκπληξη, καθώς το Μαρούσι νίκησε με 87-80 τον Άρη και πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει Ολυμπιακό ή ΑΕΚ.

Επενδύοντας στην εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 με τους Κινγκ, Γιαννόπουλο, Κουζέλογλου, Περάντες και βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Μαρούσι προηγήθηκε στο 8’ με +14 (22-8).

Βελτιώνοντας τα πατήματά του στο παρκέ, αμυντικά κυρίως και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά με τους Αντετοκούνμπο, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα, ο Άρης «έτρεξε» επιμέρους 4-17 και μείωσε στο μισό καλάθι (26-25) στο 14’.

Οι τυπικά γηπεδούχοι, ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους , ξέφυγαν εκ νέου με +8 (16’ 40-32) και πήγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +10 (48-38).

Στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, με αποτελεσματική άμυνα και επιθετικές πρωτοβουλίες των Νουά, Χαρέλ, Τζόουνς, οι Θεσσαλονικείς έγραψαν επιμέρους 6-14 και πλησίασαν στο καλάθι (24’ 54-52).

Ο Κινγκ, αρχικά και ο Γουίλιαμς, στην πορεία, έστειλαν το Μαρούσι στο 27’ ξανά στο +7 (62-55), επίπεδο γύρω από το οποίο διατήρησε την απόστασή τους ως το τέλος του δεκαλέπτου (30’ 64-58).

Με τρίποντα από τους Κουλμπόκα, Μήτρου-Λονγκ, στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, ο Άρης πλησίασε- για μια ακόμη φορά- στο καλάθι (66-64). Το Μαρούσι έβαλε την μπάλα στη ρακέτα με τον Ντε Σόουζα και απέκτησε στο 34’ «αέρα» 6 πόντων (70-64). Διαφορά την οποία -μετά από λεπτά αφλογιστίας για αμφότερες τις ομάδες- έστειλε στο 38’ στο +9 (76-67) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80