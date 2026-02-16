Ο Κώστας Παπανικολάου κατά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στην Κρήτη, μίλησε για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και γενικά για την παρουσία των Πειραιωτών στο Final 8.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αφού χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη Ένωση ως πρόκληση, τόνισε παράλληλα πως η ομάδα του βρίσκεται σε ένα καλό στάδιο και θα συνεχίσει να βελτιώνεται μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπανικολάου:

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Πάντα θέλουμε να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε μέχρι το τέλος της σεζόν. Μπροστά μας έχουμε μία πρόκληση. Ξεκινάμε με το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι είναι μόνο στο μυαλό μας. Αυτό βλέπουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο μεγάλος στόχος, αλλά τώρα όλη μας η προσήλωση και όλη μας η σκέψη είναι στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ».

Για τον πιθανό τελικό με τον Παναθηναϊκό και το πόσο δύσκολο είναι να μην ασχολούνται με την κατάσταση των πρασίνων: «Δεν έχει να κάνει κάτι αυτό σε σχέση με τη δική μας προσπάθεια. Δεν νομίζω πως ανεξαρτήτως με το πώς φτάνει κάθε ομάδα εδώ, επηρεάζει αυτό που θα συμβεί αυτό το τριήμερο. Κάθε ομάδα έρχεται εδώ ξεκάθαρα με έναν στόχο.

Επειδή εγώ ήμουν εδώ το 2018 και έφυγα δύσκολα μετά την ήττα από την ΑΕΚ στον τελικό, προφανώς για εμάς δεν υπάρχει το Σάββατο. Υπάρχει μόνο το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει θωρακιστεί, έχει καλούς παίκτες, με ταλέντο και μόνο εύκολο παιχνίδι δεν θα είναι. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και 100% σοβαροί για να κοιτάξουμε μετά παραπέρα».