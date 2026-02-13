Στο Μόντε Κάρλο, το στρατόπεδο της Μονακό υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περσινοί φιναλίστ της EuroLeague αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση. Ο κύριος στόχος της ομάδας πλέον είναι να διατηρηθεί σε αξιοπρεπές επίπεδο και να αποφευχθεί η διάλυση.

Η κατάσταση δείχνει να… οξύνεται, καθώς μετά την απεργία ορισμένων αθλητών πριν από περίπου μιάμιση εβδομάδα, οι φήμες για πιθανές παραιτήσεις έχουν αρχίσει να πυκνώνουν.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο Νίκολα Μίροτιτς. Παρά τον αρκετό χρόνο συμμετοχής στη Γαλλία, φαίνεται πως δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος, και ήδη έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για πιθανή μεταγραφή του σε ισπανικό κλαμπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Meridian Sport, ο πολύπειρος φόργουορντ εξετάζει σοβαρά τη Βαλένθια, κυρίως λόγω της οικονομικής σταθερότητας του συλλόγου.

Το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι η Βαλένθια, με το σύγχρονο νέο της γήπεδο και την ευέλικτη οικονομική διαχείριση, θεωρείται «ιδανικό μοντέλο» για τον Μίροτιτς, ο οποίος φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.