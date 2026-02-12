Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Ίγκα Σβιόντεκ και στις δηλώσεις της δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της.

Η Ελληνίδα τενίστρια μοιάζει να έχει αναγεννηθεί και η νίκη επί του Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να… εκτοξευθεί ψυχολογικά, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα.

«Ήξερα ότι η Ίγκα είναι «τοίχος», ειδικά σε αυτό το γήπεδο. Το κλειδί δεν ήταν μόνο το τένις, αλλά το ότι δεν άφησα το μυαλό μου να φύγει όταν έχασα το πρώτο σετ. Έπρεπε να παλέψω με κάθε ίνα του σώματός μου μετά το πρώτο σετ. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες», είπε αρχικά η Σάκκαρη και πρόσθεσε: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα, τη Μαρία που παλεύει κάθε πόντο χωρίς φόβο».

Τέλος, σε ερώτηση για την κίνησή της να αγκαλιάσει τη Σβιόντεκ στο φιλέ, είπε: «Είδα ότι δυσκολευόταν και ήταν κάτι φυσικό. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, κάνουμε μαζί προπονήσεις και συζητάμε. Δεν το έκανα για να δείξω κάτι, αλλά γιατί ένιωσα ότι το χρειαζόταν. Είναι μια σπουδαία πρωταθλήτρια και ένας υπέροχος άνθρωπος. Πάντα οι μάχες μας με βγάζουν από το «comfort zone» μου».