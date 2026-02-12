Η Μαρία Σάκκαρη είναι σε εκπληκτική κατάσταση και μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Ίγκα Σβιόντεκ, Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, την οποία νίκησε με 2-1 σετ κάνοντας μεγάλη ανατροπή, για να εξασφαλίσει έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

«Είναι μία νίκη-δήλωση», τόνιζε η Ελληνίδα τενίστρια μετά την επικράτησή της επί της Παολίνι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» και αποδείχθηκε πως ήξερε πολύ καλά τι έλεγε καθώς είναι σε μεγάλη φόρμα.

Μετά τη νίκη επί της Γκρατσέβα στους «16», η Σάκκαρη βρήκε απέναντί της τη Σβιόντεκ στον προημιτελικό και ο αγώνας δεν άρχισε καθόλου καλά καθώς έχασε με 6-2 το πρώτο σετ. Η συνέχεια, όμως, ήταν εκπληκτική.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε νωρίς break στο δεύτερο σετ, προηγήθηκε με 3-0 και δεν αγχώθηκε όταν η αντίπαλό της έκανε αντεπίθεση και ισοφάρισε σε 4-4. Η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της για το 5-4 και αμέσως μετά έκανε ξανά break και με 6-4 έκανε το 1-1.

Τα πάντα, επομένως, κρίθηκαν στο τρίτο και τελευταίο σετ, στο οποίο το ένα break διαδεχόταν το άλλο, με τη Σάκκαρη να είναι μπροστά με 6-5 και να κάνει ακόμη ένα break για το 7-5, παίρνοντας μεγάλη νίκη με 2-1 σετ και παράλληλα την πρόκριση για τους ημιτελικούς του τουρνουά.

Τα σετ: 2-6, 6-4, 7-5