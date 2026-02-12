Ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος τη σεζόν 2014-15 είχε δουλέψει στον Ολυμπιακό, θα είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία βρίσκεται στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά την 26η αγωνιστική της Premier League.

Η φετινή σεζόν δεν άρχισε καλά για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη με συνέπεια να γίνει αλλαγή προπονητή νωρίς και από τότε αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές. Η ισοπαλία με τη Γουλβς έφερε το τέλος της συνεργασίας με τον Σον Ντάις και ο αντικαταστάτης του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Περέιρα.

Ο Πορτογάλος, ο οποίος ξέρει καλά τον Μαρινάκη από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014-15, έχει συμφωνήσει σε όλα και όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ απομένει απλά η επιβεβαίωση μέσω της επίσης ανακοίνωσης της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Περέιρα είναι χωρίς ομάδα από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και αποχώρησε από τη Γουλβς, την οποία είχε αναλάβει τον Δεκέμβριο του 2024 και είχε καταφέρει να την οδηγήσει στην παραμονή στην Premier League.