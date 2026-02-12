Η αποχώρηση του Σον Ντάις από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επισημοποιήθηκε μετά το 0-0 με τη Γουλβς, ωστόσο δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό. Το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών έμοιαζε προδιαγεγραμμένο εδώ και καιρό, με τον αποκλεισμό-σοκ από τη Ρέξαμ στο Κύπελλο Αγγλίας να λειτουργεί ως σημείο καμπής. Από τότε, το κλίμα φέρεται να είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, υπήρχε έντονος προβληματισμός τόσο στα αποδυτήρια όσο και σε διοικητικό επίπεδο για τη συμπεριφορά και τη διαχείριση του Άγγλου τεχνικού. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το «διαζύγιο», το οποίο ήρθε έπειτα από μόλις τρεισήμισι μήνες παρουσίας του στον πάγκο. Η Φόρεστ βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που αύξησε περαιτέρω την πίεση.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην επόμενη ημέρα. Η διοίκηση αναζητά άμεσα τον διάδοχο και, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, στο τραπέζι υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο Βίτορ Περέιρα, με παρελθόν στον Ολυμπιακό, συγκαταλέγεται στις επιλογές που εξετάζονται, ενώ έχει προταθεί και ο Ιβάν Γιούριτς. Στη λίστα βρίσκεται και ο Ιγκόρ Τούντορ, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα, καθώς η Φόρεστ καλείται να πάρει άμεσες αποφάσεις ώστε να διασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League.