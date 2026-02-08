Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολη εκτός έδρας νίκη επί της Καρδίτσας (53-78) και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν και στον Κώστα Σλούκα, ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι «πράσινοι» έκαναν αυτό που έπρεπε στη Θεσσαλία και τώρα στρέφουν την προσοχή τους στο ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Παρασκευή (13/1) στο ΟΑΚΑ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχουν τον Σλούκα και ελπίζουν να έχουν και τον Ναν.

«Στο πρώτο μέρος χάσαμε τα σουτ, στο δεύτερο ο Καλαϊτζάκης πάλεψε στην άμυνα, ο Όσμαν βρήκε τα σουτ, ο Χολμς το ίδιο, ο Ερνανγκόμεθ έβαλε τα ανοιχτά σουτ και νικήσαμε με μια καλή διαφορά», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους τραυματίες.

«Μέχρι την Παρασκευή ελπίζουμε ότι ο Ναν δεν θα έχει πόνους και θα μπει στην ομάδα. Ο Σλούκας έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αγκώνα, αλλά ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος για την Φενέρμπαχτσε», ήταν τα λόγια του.