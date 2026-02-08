Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε με σοβαρότητα το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με αποτέλεσμα να πάρει εύκολα τη νίκη, όπως δείχνει και το τελικό 78-53.

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρουσίασε επιθετική δυστοκία στο α΄ μέρος, με 32 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά. Στο 1ο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» πήραν πόντους από Χολμς, Ρογκαβόπουλο Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Σορτς, ενώ η Καρδίτσα απαντούσε με τους Ουάσινγκτον, Εστράδα και Άπσον κυρίως για το 12-16.

Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με 17-23 με λύσεις από τον Σορτς, ενώ το τρίποντο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη διαμόρφωσε το 19-26. Ο Σαμοντούροφ κέρδισε δύο βολές και ήταν εύστοχος, με τον Ρογκαβόπουλο να διαμορφώνει την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα από κοντά (19-30). Ο Εστράδα έδωσε λύση στους γηπεδούχους από μέση απόσταση (21-30), με τον Χολμς να σκοράρει με χουκ για το 22-32 του ημιχρόνου.

Στην 3η περίοδο, όμως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πάτησαν… γκάζι κάνοντας επιμέρους σκορ 13-31! Ερνανγκόμεθ, Οσμάν και Τολιόπουλος με μακρινά σουτ και ένας εξαιρετικός Καλαϊτζάκης, δεν επέτρεψαν στα τρίποντα από Τζέφερσον και Δίπλαρο ν’ ανησυχήσουν τους «πράσινους», για το 35-63, στο 30ό λεπτό.

Το δίποντο του Ρογκαβόπουλου οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο +30 (35-65), ενώ ο Τολιόπουλος σκόραρε τρίποντο με… πάσα στον Φαρίντ για το 35-68. Ο Φαρίντ έκανε και το 39-70… όλα είχαν κριθεί και το υπόλοιπο του αγώνα αποδείχτηκε διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78