Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και στο 14ο λεπτό υπήρξε μια αδιανόητη φάση λαθώς επτά φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι «πράσινοι» αστόχησαν κάτω από το καλάθι.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν τις τελευταίες εβδομάδες, το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο, τα νεύρα έχουν κάνει την εμφάνισή τους και όλο αυτό περιγράφεται με μια φάση: 7 αποτυχημένες προσπάθειες να σκοράρουν ενώ ήταν ακριβώς κάτω από το καλάθι.

Φαίνεται απίστευτο, έγινε όμως στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης στο κλειστό της Καρδίτσας, με τον Αταμάν και τους φίλους του Παναθηναϊκού να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν…