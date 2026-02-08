Βαρύ είναι το κλίμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς η ομάδα αποχαιρετά τον Ντέιβιντ Φέντερμαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, με ουσιαστική παρουσία και σημαντική προσφορά στη διοικητική πορεία της Μακάμπι όλα αυτά τα χρόνια. Η ισραηλινή ομάδα εξέφρασε δημόσια τη βαθιά της λύπη για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνδέθηκε στενά με την ιστορία της.

מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מודיע בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81.

פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים.

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) February 8, 2026

Παράλληλα, συλλυπητήρια μηνύματα έστειλαν προς τη Μακάμπι και κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, ανάμεσά τους και οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο X:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος Ντέιβιντ Φέντερμαν, ενός εκ των ιδιοκτητών του ισραηλινού συλλόγου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

🕊️ Olympiacos B.C. would like to express its sincere condolences to @MaccabiTLVBC , as well as to the family and loved ones of the late David Federman, one of the owners of the Israeli club.



May he rest in peace.



— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 8, 2026

Τη δική της ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, τονίζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του συνιδιοκτήτη της Μακάμπι:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του David Federman, ενός εκ των ιδιοκτητών της Maccabi Rapyd Tel Aviv. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ισραηλινού συλλόγου» αναφέρουν οι Πράσινοι.