Λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία του NBA για ανταλλαγές, οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να ελπίζουν για απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση στους Μιλγουόκι Μπακς.

Από το περασμένο καλοκαίρι έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για το μέλλον του Greek Freak και πριν λίγες μέρες στις ΗΠΑ έλεγαν ότι είναι πιο πιθανή από ποτέ η αποχώρησή του από τους Μπακς. Τώρα, όμως, λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι το Μιλγουόκι θα παραχωρήσει τον μεγάλο του σταρ.

Όπως και να έχει, σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN, οι Μαϊάμι Χιτ δεν τα παρατάνε. Αντιθέτως, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εφικτό να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο και γι’ αυτό προχώρησαν σε νέα, βελτιωμένη πρόταση προς τους Μπακς, οι οποίοι συνεχίζουν, από την πλευρά τους, τις επαφές με τους Μέμφις Γκρίζλις για τον Τζα Μοράντ.

Όπως και να έχει, σε λίγες ώρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά το αν θα αποχωρήσει τώρα από τους Μιλγουόκι Μπακς ο Αντετοκούνμπο ή αν θα υπάρξουν εξελίξεις το καλοκαίρι, μετά το τέλος της σεζόν.