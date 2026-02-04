Με τον Σάκη Μυστακίδη να δίνει το παρών στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 101-67 τη Σπόρτινγκ για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup και είναι στη 2η θέση με 4-1, πίσω μόνο από τη Μπιλμπάο (5-0).

Η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη και φάνηκε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, καθώς το σκορ ήταν 15-2 στο 4′. Οι «ασπρόμαυροι» ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (28-17) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με την άμυνα να λειτουργεί σωστά και τον Ταϊρί να σκοράρει, ο «δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε με 45-20 στο 16′ και ήταν στο +29 (54-25) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τα πάντα να έχουν κριθεί.

Με τον Μέλβιν να είναι πρώτος σκόρερ, ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο και έφρασε να προηγείται ακόμη και με 36 πόντους (76-40), για να πάρει τελικά τη νίκη, την 4η νίκη σε 5 αγωνιστικές, με 101-67.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-25, 78-46, 101-67