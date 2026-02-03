Για σεξιστικά σχόλια κατηγορείται ο 87χρονος Γκι Ρου, ο οποίος είχε δουλέψει για περισσότερα από 40 χρόνια στην Οσέρ, μιλώντας στο περιοδικό «L’Est Clair» για το ποδόσφαιρο και τον ρόλο των γυναικών στο άθλημα.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε το ποδόσφαιρο γυναικών να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, με την προσέλευση να μεγαλώνει συνεχώς τόσο σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, ο Γκι Ρου όμως δεν είναι υποστηρικτής.

Αυτό έγινε σαφές από όσα είπε σε συνέντευξή του, στην οποία ρωτήθηκε για τον ρόλο των γυναικών στο άθλημα. «Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτές τις νεαρές γυναίκες που παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα, αλλά αν με ρωτάτε αν οι γυναικείοι αγώνες είναι θεαματικοί, σας ζητώ να μιλήσετε για αγώνες πρώτης κατηγορίας που παίζονται μπροστά σε 800 θεατές», είπε αρχικά ο πρώην προπονητής και συνέχισε.

«Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν, με φαρδύτερους γοφούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδιούς γοφούς. Οι καλύτερες παίκτριες έχουν τη σωματική διάπλαση αγοριών και γι’ αυτό βλέπετε αγώνες όπου οι κάτω των 14 ετών κερδίζουν την εθνική ομάδα».