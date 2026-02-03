Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της απόκτησης του Χόρχε Σάντσες για τον ΠΑΟΚ, με τα ΜΜΕ στο Μεξικό να τονίζουν πως ο παίκτης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (5/2) για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έψαχνε για δεξί μπακ και όλα δείχνουν ότι το βρήκε στο Μεξικό και συγκεκριμένα στην Κρουζ Αζούλ, ομάδα από την οποία απέκτησε και τον Γιώργο Γιακουμάκη, με δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Τις τελευταίες μέρες τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες προχωρούσαν καλά και την Τρίτη (3/2) στο Μεξικό γράφουν πως οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει πλέον στο τελικό στάδιο και ο Σάντσες αναμένεται να ταξιδέψει την Πέμπτη (5/2) στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο Μεξικό, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να δώσει 3-3,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον 28χρονο δεξιό μπακ.