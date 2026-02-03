Στην Ελλάδα συνεχίζει να υπάρχει χρονικό περιθώριο για νέες προσθήκες στους συλλόγους. Έως πότε έχουν δυνατότητα για αλλαγές στην Ευρώπη.

Το «παράθυρο» στο ελληνικό πρωτάθλημα για προσθήκες θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή (06/02) και την ίδια μέρα θα κλείσει η αγορά τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αυστρία. Κατά τα άλλα από τις 7/2 έως και τις 16/2 οι ελληνικές ομάδες θα μπορούν να ενισχύσουν το ρόστερ τους μόνο με ελεύθερους ποδοσφαιριστές.

Όσο για τους εκπροσώπους της Ελλάδας στην Ευρώπη υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για τις αλλαγές τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουν την δυνατότητα για τρεις αλλαγές έως και στις 05/02 (τα μεσάνυχτα).