Στον Παναθηναϊκό αν και βρισκόμαστε πλέον στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, κινούνται σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση ενός 6αριού, ενός 8αριού και ενός 10αριού, χωρίς να αποκλείεται να ολοκληρωθούν και οι τρεις κινήσεις μέσα στο ίδιο μεταγραφικό παράθυρο.

Για το Τριφύλλι ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Τόνι Φρουκ, με τον Ντάνιελ Πράνιτς να έχει αναλάβει δράση, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει πληροφορία πως οι Πράσινοι έχουν βρει και κάτι πολύ «δυνατό» και για την άμυνά τους.

