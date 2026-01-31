Το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει στασιμότητα στην υπόθεση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό, με τη συγκεκριμένη εξέλιξη να έχει συγκεκριμένη αιτία.

Πριν από λίγες ημέρες είχε επισημανθεί ότι οι «πράσινοι» αποφάσισαν να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από την περίπτωση του Άλεξ Κραλ και να επικεντρωθούν στον 22χρονο μέσο της Σαρλερουά, φτάνοντας μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων για την απόκτησή του, με τις ενδείξεις τότε να είναι ιδιαίτερα θετικές.

Ωστόσο, τη στιγμή που η συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση έδειχνε να οδεύει προς ολοκλήρωση, παρουσιάστηκε εμπλοκή στις επαφές με τον ποδοσφαιριστή. Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει» προσωρινά, όχι εξαιτίας διαφορών με τη βελγική ομάδα, αλλά λόγω της στάσης του ίδιου του Καμαρά, ο οποίος φαίνεται να έχει μπει σε διαδικασία δεύτερων σκέψεων αναφορικά με το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή έχει ναυαγήσει οριστικά, ωστόσο στην παρούσα φάση η υπόθεση έχει σαφώς περιπλακεί και απαιτείται χρόνος για να ξεκαθαρίσει αν μπορεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο που έχει προκύψει.

Αγωνιστικά, ο Ετιέν Καμαρά αγωνίζεται κυρίως στη θέση του «6», ενώ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις και ως «8». Έχει γεννηθεί στη Γαλλία και διαθέτει καταγωγή και από τη Γουινέα, ενώ το ύψος του φτάνει τα 191 εκατοστά, στοιχείο που τον καθιστά ιδιαίτερα δυνατό στο κομμάτι των μονομαχιών.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο νεαρός χαφ έχει καταγράψει 26 συμμετοχές με τη φανέλα της Σαρλερουά, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ, έχοντας συνολικά περισσότερα από 2.200 λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο.