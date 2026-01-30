Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει και πάλι την Μπάγερ Λεβερκούζεν! Μετά το 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Φάληρο, η τύχη έφερε ξανά τις «Ασπιρίνες» στον δρόμο των Πειραιωτών. Παρόμοι σκηνικό και με το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ. Οι Πορτογάλοι σε ένα απίθανο ματς νίκησαν 4-2 τη Βασίλισσα και προκρίθηκαν. Τώρα, θα την ξαναβρούν στον δρόμο τους.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Playoffs:

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάχ – Νιουκάστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Αναλυτικά οι ομάδες που πέρασαν απευθείας

Άρσεναλ

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ

Μάντσεστερ Σίτι