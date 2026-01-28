Ο Ηρακλής νίκησε με 80-76 τον Κολοσσό κάνοντας την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε την πρόκριση για το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κρήτη.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από το ξεκίνημα του αγώνα το προβάδισμα και ελέγχοντας την κατάσταση κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα οκτώ πόντων (13-21), με τους γηπεδούχους να δυσκολεύονται πολύ επιθετικά.

Η ομάδα της Ρόδου πήγε και στο +15 (16-31) στο 15′ καθώς οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ άστοχοι, με το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να είναι 33-43.

Ο «γηραιός» ανέβασε κάπως την απόδοσή του στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Κολοσσός όμως παρέμενε μπροστά στο σκορ και το 54-63 στο 30′ τού έδινε τον τίτλο του φαβορί για την πρόκριση, στην τελευταία περίοδο όμως όλα άλλαξαν.

Με ένα ξέσπασμα στο ξεκίνημά της ο Ηρακλής κατάφερε να μειώσει σε 60-63, στο 35′ πέρασε για πρώτη φορά με 64-63 και στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμα και κατάφερε να το αυξήσει στο 37′ (72-67), για να πάρει τελικά τη νίκη με 80-76 και την πρόκριση για το Final 8.

Τα δεκάλεπτα: 13-21, 33-43, 54-63, 80-76