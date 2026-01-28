Ένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία μίλησε για αυτό που έγινε, για τους φίλους που έχασε και πενθεί, αλλά και για τους άλλους δύο τραυματίες.

Ο φίλαθλος του «δικεφάλου του βορρά» έζησε έναν εφιάλτη στη Ρουμανία, έζησε ένα σκηνικό που δεν θα ξεχάσει ποτέ και σε δηλώσεις του στο Mega αναφέρθηκε σε εκείνες τις στιγμές και στο πένθος για τους φίλους του που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει.

Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί.

Είχαν μία σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό να φύγουμε και αύριο όλοι με αεροπλάνο», είπε αρχικά και συνέχισε.

«Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας φόρτωσε όλους από Θεσσαλονίκη.

Ήμασταν έξι άτομα από Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, είμαστε πολύ φίλοι».