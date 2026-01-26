Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει την πρώτη του «γεύση» από τον Ολυμπιακό. Ο Καναδός γκαρντ αφίχθη στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας, ξεκινώντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο νέος παίκτης των «ερυθρόλευκων» έφτασε περίπου στις 09:00, ταξιδεύοντας από το Μαϊάμι με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Πλέον, αναμένεται άμεσα να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, καθώς και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μπαίνοντας σταδιακά στο κλίμα της ομάδας.

Ο Τζόσεφ αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο ρόστερ του Ολυμπιακού και έρχεται με στόχο να προσφέρει επιπλέον λύσεις στην περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι στη Μονακό δεν κατάφερε να αγωνιστεί, εξαιτίας του περιορισμού που είχε επιβληθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Πλέον, ο Τζόσεφ θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το υπόλοιπο της σεζόν.