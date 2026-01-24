Ο Σαντίνο Αντίνο αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με το «τριφύλλι» να προχωρά σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή κίνηση, βγάζοντας σημαντικό ποσό από τα ταμεία του για να τον φέρει στην Ελλάδα.

Ο Αργεντινός εξτρέμ ενσωματώθηκε άμεσα στην ομάδα και ξεκίνησε προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, με την πράσινη ΠΑΕ να δίνει και την πρώτη «γεύση» στους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα VIDEO με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την παρθενική προπόνηση του Αντίνο στο Κορωπί, καταγράφοντας τις πρώτες του κινήσεις με τα πράσινα.