Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρακολούθησαν τον αγώνα της Άστον Βίλα με τη Φενερμπαχτσέ οι φίλαθλοι με αναπηρία των Άγγλων, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Europa League στην Κωνσταντινούπολη.

Περίπου 2.000 οπαδοί της Βίλα ταξίδεψαν από την Αγγλία στην Τουρκία, βλέποντας την ομάδα του Ουνάι Έμερι να επικρατεί με 1-0 χάρη στο γκολ του Τζέιντον Σάντσο. Ωστόσο, τη χαρά της νίκης επισκίασαν όσα καταγγέλλουν οι ΑμεΑ φίλαθλοι, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν το ματς από έναν κίτρινο, περιφραγμένο χώρο, που πολλοί χαρακτήρισαν «κλουβί».

Η υπηρεσία εισιτηρίων της Άστον Βίλα δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από το τμήμα των φιλοξενούμενων, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου για αμαξίδια, σημειώνοντας πως:

«Ολόκληρη η εξέδρα των φιλοξενούμενων καλύπτεται με προστατευτικό δίχτυ, που ενδέχεται να περιορίζει ελαφρώς την ορατότητα. Στο μπροστινό μέρος κάθε διαζώματος υπάρχει μεταλλική περίφραξη. Ο χώρος των χρηστών αμαξιδίων είναι περιφραγμένος. Υπάρχουν επίσης πλέξιγκλας που χωρίζουν τους φιλοξενούμενους από τους γηπεδούχους».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε κύμα αγανάκτησης, με την Ομοσπονδία Φιλάθλων Αγγλίας και Ουαλίας να διερωτάται δημόσια: «Υπάρχει πραγματικά λόγος για κάτι τέτοιο, UEFA;».

Οπαδός της Βίλα με ακρωτηριασμό και εγκεφαλική παράλυση δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του χώρου, αναφέροντας πως οι φίλαθλοι οδηγήθηκαν στο γήπεδο από τη μία το μεσημέρι και παρέμειναν εκεί πάνω από τρεις ώρες πριν από τη σέντρα. Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν οργισμένα, με χρήστες να κάνουν λόγο για «φυλακή» και «εφιαλτική εμπειρία».

Από την πλευρά της Φενερμπαχτσέ, φίλαθλος προσπάθησε να δώσει εξήγηση, υποστηρίζοντας ότι η περίφραξη υπάρχει για την αποτροπή εισβολών στον αγωνιστικό χώρο και ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ο χώρος δεν είναι πλήρως κλειστός. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί δεν πείστηκαν, επιμένοντας ότι οι εικόνες συνιστούν προσβολή για τους ανθρώπους με αναπηρία.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι φίλοι της Άστον Βίλα κατήγγειλαν σοβαρά προβλήματα και στις εγκαταστάσεις υγιεινής, με μόλις τέσσερις τουαλέτες να εξυπηρετούν ΑμεΑ και γυναίκες σε ολόκληρο το γήπεδο των 50.000 θέσεων. Φωτογραφίες από τους χώρους έγιναν επίσης viral, ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια.

Τέλος, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί αναγκάστηκαν να παραμείνουν εντός του γηπέδου για περισσότερο από μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνα. Η UEFA έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα.