Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν μία θέση στην πρώτη 24άδα του Europa League μετά την 7η αγωνιστική της League Phase και θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους «16».

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα, ανέβηκαν στην 11η θέση και είναι στο -2 από την πρώτη 8άδα, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση για τους «16», έχοντας να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Λιόν στην τελευταία αγωνιστική.

Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, είναι στη 18η θέση με 11 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθούν τη Ρόμα με στόχο τη νίκη για να ανέβουν στη βαθμολογία και να έχουν πιο βατό αντίπαλο στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16».

Η βαθμολογία (7 αγωνιστικές)

Λιόν 18 Άστον Βίλα 18 Φράιμπουργκ 15 Μίντιλαντ 16 Μπράγκα 16 Ρόμα 15 Φερεντσβάρος 15 Μπέτις 14 Πόρτο 14 Ερυθρός Αστέρας 13 ΠΑΟΚ 12 Στουτγκάρδη 12 Θέλτα 12 Μπολόνια 12 Νότιγχαμ Φόρεστ 11 Βικτόρια Πλζεν 11 Φενέρμπαχτσε 11 Παναθηναϊκός 11 Γκενκ 11* Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 Λιλ 9 Μπραν 9 Γιούνγκ Μπόις 9 Σέλτικ 8 Λουντογκόρετς 7 Φέγενορντ 6 Βασιλεία 6 Ζάλτσμπουργκ 6 Στεάουα Βουκουρεστίου 6 Γκόου Αχέντι Ιγκλς 6 Ρέιντζερς 4 Στουρμ Γκρατς 4 Νις 7 3 Ουτρέχτη 2* Μάλμε 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1