Με τον Ζίβκοβιτς να ανοίγει το σκορ και τον Γιακουμάκη να το… κλείνει, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και εξασφαλίζει την παρουσία του στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16».

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να μην επιτρέψουν στους Ισπανούς να γίνουν απειλητικοί και το κατάφεραν. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αμυνόταν σωστά, δεν άφηνε κενούς χώρους, δεν έκανε λάθη και κατ’ επέκταση δεν ένιωθε πραγματικό κίνδυνο από την αντίπαλό της.

Σε ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι, ο «δικέφαλος του βορρά» φάνηκε για πρώτη φορά στο 20′ με το σουτ του Πέλκα που έφυγε από πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μετά την ωραία συνεργασία των Τάισον και Ζίβκοβιτς, για να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς κάποια μεγάλη φάση.

Αυτή ήρθε στο 37ο λεπτό και ήταν για τον ΠΑΟΚ, με τον Μπάμπα να κάνει το γύρισμα από αριστερά και τον Γιακουμάκη να προσπαθεί να σκοράρει με τακουνάκι, η μπάλα όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα και στην εξέλιξη της φάσης ο Πέλκας έκανε το σουτ αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Ανδαλουσιανούς να γίνονται επικίνδυνοι με το σουτ του Γκαρθία εντός περιοχής, το οποίο κόντραρε και δεν βρήκε στόχο, για να αρχίσει το δεύτερο με τη Μπέτις να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να απειλεί στο 53′ με το καλό μακρινό σουτ του Ντεόσα που έφυγε λίγο άουτ.

Αμέσως μετά, στο 54′, η Τούμπα… ξεσηκώθηκε για την είσοδο του Κωνσταντέλια που πήρε τη θέση του Πέλκα, με τον «δικέφαλο του βορρά» να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του, να προσπαθεί να πιέσει τους Ισπανούς και να ανοίγει τελικά το σκορ στο 67′.

Σε μια φάση στην οποία οι Κωνσταντέλιας, Μεϊτέ και Γιακουμάκης συνεργάστηκαν άψογα, ο Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που με κεφαλιά από κοντά, μετά το γύρισμα του Έλληνα φορ, έκανε το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η Μπέτις έχασε στο 68′ με τραυματισμό τον Λο Σέλσο που είχε μπει στο ματς λίγα λεπτά νωρίτερα και στο 73′ η Τούμπα πανηγύρισε για το γκολ του Οζντόεφ, το σκορ όμως παρέμεινε 1-0 καθώς η εξέταση του VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ. Μικρό το κακό, όμως, για τον ΠΑΟΚ καθώς το δεύτερο γκολ ήρθε λίγα λεπτά μετά…

Στο 82′ ο Μοράντε ανέτρεψε τον Κωνσταντέλια που πρόλαβε να τσιμπήσει τη μπάλα, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, η απόφασή του επιβεβαιώθηκε μετά την εξέταση του VAR και ο Γιακουμάκης εκτέλεσε στο 86′ και έγραψε το 2-0, σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη!

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (88′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (54′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88′ Μύθου).

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62′ Ρόκα), Φορνάλς (62′ Λο Σέλσο, 68′ Πέρεζ)), Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ (54′ Εζαλζουλί), Πάμπλο Γκαρθία (68′ Μοράντε).