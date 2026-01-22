Με γκολάρα του Ζαρουρί στο 86′ ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Europa League, για να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκριση στους «16».

Οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στο 11′ λίγο έλειψε να… βρουν γκολ οι «πράσινοι» με τον Πελίστρι, ο οποίος πήρε την πάσα του Σφιντέρσκι στην αντεπίθεση, απέφυγε τον αντίπαλό του, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα αλλά αστόχησε…

Ήταν μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση στα επόμενα λεπτά καθώς ήταν σοβαρή ανασταλτικά και δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να γίνουν επικίνδυνοι. Στο 28′, μάλιστα, ο Μπακασέτας πέρασε πολύ ωραία την κάθετη για τον Πελίστρι αλλά αυτός για λίγο δεν πρόλαβε τη μπάλα και η ευκαιρία χάθηκε.

Στο 32′ από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ, με τους Ούγγρους να φαίνονται επιθετικά μόνο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όταν και είχαν φάσεις με τους Λέβι και Ραεμάκερες, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα έφυγε άουτ.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, το «τριφύλλι» είχε δύο ευκαιρίες για να προηγηθεί. Η πρώτη ήταν στο 54′ με το σουτ του Πάλμερ-Μπράουν που απέκρουσε ο Γκροφ και η δεύτερη ήταν αμέσως μετά, στο 57′, όταν ο Καλάμπρια έκανε ωραία σέντρα και ο Κυριακόπουλος πήρε την κεφαλιά αλλά ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος αντέδρασε και πάλι σωστά.

Και αφού δεν έγινε το 0-1, έγινε τελικά το 1-0… Στο 58′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Πάλμερ-Μπράουν, ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαιάκι για οφσάιντ και τελικά μετά την εξέταση του VAR δόθηκε πέναλτι, με τον Γιουσούφ να εκτελεί στο 62′ και να ανοίγει το σκορ.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα αλλά η μπάλα έφυγε άουτ μετά το σουτ του Καλάμπρια στο 66′, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει τις πρώτες αλλαγές στο 74′: Έξω οι Πάλμερ-Μπράουν και Σάντσες, μέσα οι Κώτσιρας και Ζαρουρί.

Οι Ούγγροι είχαν ευκαιρία στο 83′ με το πλασέ του Ζοσέφ αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε και στο 85′ ο Μπενίτεθ έβγαλε τον Κυριακόπουλο και έβαλε τον Πάντοβιτς, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει την ισοφάριση και να τη βρίσκει στο 86′, όταν ο Ζαρουρί πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής και με τρομερό σουτ με το αριστερό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Φερεντσβάρος (Ρόμπι Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ραεμάκερες, Σαλάι (87′ Μανταράζ), Μακρέκις, Λέβι (73′ Έτβος), Ρομάο, Κανικόβσκι, Καντού, Γιουσούφ (80′ Ζοσέφ), Ζακάριασεν.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν (74′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες (74′ Ζαρουρί), Κυριακόπουλος (85′ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (92′ Ταμπόρδα).