Η επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεβερκούζεν έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά της από την Πολωνία, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης της UEFA.

Οι «Eρυθρόλευκοι» πέτυχαν σημαντική νίκη στο Φάληρο και με αυτή πρόσθεσαν 400 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Έτσι, η χώρα μας έφτασε τους 43.713 βαθμούς, παραμένοντας στη 12η θέση, αλλά μειώνοντας την απόσταση από την 11η Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολωνία δεν είχε εκπρόσωπο στους αγώνες της συγκεκριμένης βραδιάς, κάτι που ισχύει επίσης τόσο για τις αναμετρήσεις της Τετάρτης στο Champions League όσο και για εκείνες της Πέμπτης στο Europa League. Αντίθετα, η Ελλάδα αναμένει βαθμούς από τις συμμετοχές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, βαθμούς συγκέντρωσαν και άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία με τη σπουδαία νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Μάντσεστερ Σίτι και η Δανία με την ισοπαλία της Κοπεγχάγης απέναντι στη Νάπολι. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες χώρες βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα από την Ελλάδα και δεν δείχνουν να αποτελούν άμεση απειλή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA: