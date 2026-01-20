Η Κλαμπ Μπριζ νίκησε εύκολα με 4-1 εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και εξακολουθεί να ελπίζει για μια θέση στην πρώτη 24άδα.

Απέναντι στην ουραγό Καϊράτ, οι Βέλγοι, για τους οποίους απουσίασε ο τραυματίας Χρήστος Τζόλης, ήθελαν μόνο νίκη και άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό με τον Στάνκοβιτς, για να ακολουθήσει το 0-2 στο 38′ από τον Φανάκεν.

Οι γηπεδούχοι όσο κι αν το ήθελαν δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» τη νίκη στο 74′ με το 0-3 από τον Φερμάντ, με τον Μέχελε να γράφει το 0-4 στο 84′ με κοντινή κεφαλιά. Το μόνο που κατάφερε η Καϊράτ ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με ωραίο σουτ του Σαντιμπέκοφ.

Με αυτή τη νίκη η Κλαμπ Μπριζ παραμένει στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα για να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκρισή της στους «16».