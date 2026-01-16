Η Αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε τη σύλληψη 162 ατόμων, που φέρονται να συνδέονται με ριζοσπαστικές ομάδες οπαδών ποδοσφαίρου, κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2025-2026. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 15 αστυνομικών επιχειρήσεων σε διάφορες επαρχίες της χώρας της Ιβηρικής.

Οι επιχειρήσεις, υπό την καθοδήγηση ειδικών για τη βία στον αθλητισμό από τις υπηρεσίες Πληροφοριών της Αστυνομίας, ξεκίνησαν μετά από σειρά επεισοδίων και συμπλοκών μεταξύ οργανωμένων οπαδών. Τα περιστατικά συνέβησαν κυρίως κατά τη διάρκεια αγώνων, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις χωρίς άμεση σχέση με κάποιο παιχνίδι.

Στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες που περιλαμβάνουν διατάραξη δημόσιας τάξης, ομαδικές συμπλοκές, πρόκληση σωματικών βλαβών, παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς πολλές από αυτές τις ομάδες λειτουργούν με ιεραρχική δομή και προμελετημένα βίαιες ενέργειες.

Προφίλ συλληφθέντων

Η πλειοψηφία των συλληφθέντων είναι άνδρες ηλικίας 18-40 ετών, με προηγούμενα ποινικά μητρώα σε υποθέσεις δημόσιας τάξης, και συνδέονται με ριζοσπαστικές ομάδες διαφόρων ιδεολογιών.

Η δράση των υπηρεσιών Πληροφοριών επέτρεψε την πρόληψη προγραμματισμένων συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων οργανωμένων οπαδών, προστατεύοντας όχι μόνο τους φιλάθλους που παρακολουθούν ήρεμα τους αγώνες, αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα όπως εκτεινόμενες ράβδοι, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και προστατευτικά στόματος, αποδεικνύοντας τη βίαιη φύση των προγραμματισμένων συναντήσεων.

Σημαντικά περιστατικά βίας

Στις 1 Νοεμβρίου 2025, πριν από τον αγώνα Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη, αποφεύχθηκε συμπλοκή μεταξύ των ομάδων ultras “Frente Atlético” και “Biris Norte”.

Στις 30 Νοεμβρίου 2025, πριν από τον αγώνα Σεβίλλη – Ρεάλ Μπέτις, συνελήφθησαν 14 μέλη ριζοσπαστικών ομάδων που είχαν κανονίσει συμπλοκή.

Διεθνής διάσταση

Με τη συνεργασία ξένων αστυνομικών υπηρεσιών, αποφεύχθηκαν βίαιες συγκρούσεις σε διεθνείς αγώνες, όπως στον αγώνα Σλόβαν – Ράγιο στις 28 Νοεμβρίου 2025, στην Σλοβακία. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε κατηγορίες μικρότερων ηλικιών και άλλων αθλημάτων, όπως στον αγώνα Talavera CF – CD Careño στις 30 Νοεμβρίου 2025, όπου απετράπη νέα βίαιη σύγκρουση.