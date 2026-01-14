Με γκολ του Σαλσέδο στο 80′ ο ΟΦΗ νίκησε με 1-0 την ΑΕΚ στην OPAP Arena και πήρε μεγάλη πρόκριση για τους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.

Στον αγώνα πρωταθλήματος των δύο ομάδων στην OPAP Arena, τον προηγούμενο μήνα, οι Κρητικοί είχαν μπει με γκολ… από τα αποδυτήρια και λίγο έλειψε να συμβεί το ίδιο και τώρα καθώς ο Νους με πλασέ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Ήταν μια φάση που υπενθύμισε, αν υπήρχε λόγος, στους «κιτρινόμαυρους» ότι η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνη, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να βρουν ρυθμό αλλά να δυσκολεύονται. Έτσι, το πρώτο 20λεπτο πέρασε χωρίς να νιώσουν πραγματική απειλή οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι στέκονταν εξαιρετικά, με εξαίρεση το καλό σουτ του Πένραϊς στο 17′.

Το παιχνίδι, πάντως, είχε πολύ καλό ρυθμό και στο 33′ είχε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τους Γιόβιτς και Πινέδα να μην καταφέρνουν, με το κεφάλι ο πρώτος και με το πόδι ο δεύτερος, να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα. Όπως και να έχει, ο «δικέφαλος αετός» είχε ανεβάσει πλέον την απόδοσή του και στο 43′ άγγιξε το γκολ με την κεφαλιά του Γιόβιτς -μετά τη σέντρα του Πένραϊς- που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57′ για την ακρίβεια, ο Νίκολιτς έκανε τρεις αλλαγές για την Ένωση και ένας από τους παίκτες που πέρασαν στο ματς, ο Μαρίν, είχε δοκάρι στο 65′ σε τρομερό σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής. Ήταν το δεύτερο δοκάρι για τους γηπεδούχους που είχαν ανεβάσει την πίεσή τους ψάχνοντας το γκολ, με τον ΟΦΗ, από την άλλη πλευρά, να ψάχνει τις αντεπιθέσεις.

Η ομάδα του Κόντη έγινε επικίνδυνη στο 76′ με το στρώσιμο του Νους για τον Σαλσέδο που έκανε δυνατό σουτ αλλά ο Μπρινιόλι κατάφερε, έστω με δυσκολία, να αποκρούσει, λίγα λεπτά μετά όμως ήρθε το γκολ για τους Κρητικούς.

Στο 80′ ο ΟΦΗ έφυγε στην αντεπίθεση με τέσσερις παίκτες κόντρα σε τρεις και ο Σαλσέσο ήταν αυτός που τελείωσε τη φάση πλασάροντας σωστά για το 0-1! Η ΑΕΚ θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 91′ με τον Ρέλβας αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την κεφαλιά και στο 96′ ο Θεοδοσουλάκης βγήκε τετ α τετ για το 0-2 αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε.

Μικρό το κακό για τους Κρητικούς από τη στιγμή που το 0-1 δεν άλλαξε και πήραν μεγάλη πρόκριση για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό, χάνοντας στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων τους Λαμπρόπουλο και Νους που αποβλήθηκαν και θα απουσιάσουν από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος (57′ Μαρίν), Πινέδα (82′ Ζοάο Μάριο), Ελίασον (57′ Κοϊτά), Καλοσκάμης, Κουτέσα (57′ Βάργκα), Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ (95′ Μαρινάκης), Κωστούλας (87′ Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο (95′ Θεοδοσουλάκης).