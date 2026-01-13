Ο Τζόσουα Καβάλο, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δήλωσε ανοιχτά ομοφυλόφιλος ενώ αγωνιζόταν σε κορυφαίο πρωτάθλημα, κατήγγειλε ότι ωθήθηκε στην έξοδο από την πρώην ομάδα του λόγω «εσωτερικής ομοφοβίας».

Ο Καβάλο, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε στη ημιεπαγγελματική αγγλική ομάδα Στάμφορντ AFC, αποχώρησε από την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ τον περασμένο Μάιο. Το 2021 είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση όταν προχώρησε σε δημόσιο coming out, με τη στήριξη τότε του αυστραλιανού συλλόγου.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Καβάλο υποστήριξε ότι στη συνέχεια παραγκωνίστηκε από τους ανθρώπους της Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ εξαιτίας της σεξουαλικότητάς του, ισχυρισμούς τους οποίους εκπρόσωπος του συλλόγου «απορρίπτει κατηγορηματικά».

«Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη συμμετοχή των παικτών λαμβάνονται αποκλειστικά με αγωνιστικά κριτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.

Στην ανάρτησή του, ο Καβάλο έγραψε ότι χρειάστηκε χρόνος για να «χωνέψει τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η θητεία του στην Αδελαΐδα», σημειώνοντας ωστόσο πως μιλά πλέον δημόσια επειδή οι φίλαθλοι «αξίζουν ειλικρίνεια».

«Ήταν δύσκολο να το αποδεχτώ όταν συνειδητοποίησα ότι ο ίδιος μου ο σύλλογος ήταν ομοφοβικός. Θύμωσα, γιατί ο κόσμος πίστευε ότι έμενα εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ στην πραγματικότητα η εσωτερική ομοφοβία ήταν αυτή που με κρατούσε στον πάγκο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή στη διοίκηση έφερε «πολιτικά παιχνίδια» που τον άφησαν εκτός αγωνιστικής δράσης και περιόρισαν τις επαγγελματικές του προοπτικές, ενώ κατήγγειλε επίσης ότι φωτογραφία του με τον σύντροφό του χλευάστηκε από συμπαίκτες του σε ομαδική συνομιλία.

«Για πρώτη φορά αναρωτήθηκα αν έπρεπε να είχα κρατήσει κρυφή τη σεξουαλικότητά μου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ -η οποία το Σάββατο πρόκειται να συμμετάσχει στον τέταρτο αγώνα Pride Cup- δήλωσε «εξαιρετικά απογοητευμένη από τους ισχυρισμούς».

«Η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ ήταν και παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για παίκτες, προσωπικό και φιλάθλους και είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας στην προώθηση της ένταξης στο ποδόσφαιρο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Καβάλο έχει μιλήσει και στο παρελθόν για απειλές θανάτου που δεχόταν σχεδόν καθημερινά μετά το δημόσιο coming out του, ωστόσο έχει δηλώσει ότι το μοναδικό του παράπονο είναι πως δεν το έκανε νωρίτερα.

Παρότι στο παρελθόν πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ή παίκτες χαμηλότερων κατηγοριών είχαν δηλώσει ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο Καβάλο ήταν ο πρώτος που το έκανε ενώ αγωνιζόταν ενεργά σε κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η αποκάλυψή του το 2021 ενέπνευσε τον Τζέικ Ντάνιελς, ο οποίος το 2022, σε ηλικία μόλις 17 ετών, έγινε ο πρώτος Βρετανός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που έκανε δημόσιο coming out έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια.