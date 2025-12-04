Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη απασχολεί καθημερινά τα διεθνή ΜΜΕ και ειδικά μετά την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025, με τη Γιουβέντους και τη Ντόρτμουντ να προστίθενται στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο νεαρός διεθνής χαφ του Ολυμπιακού ήρθε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν και από νωρίς βρέθηκε στο στόχαστρο μερικών εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων, με τη λίστα των «μνηστήρων» να μεγαλώνει φέτος και ειδικά μετά την ανάδειξή του σε Golden Boy Web 2025, μετά τη σχετική ψηφοφορία της ιταλικής Tuttosport.

Τα νέα… μέλη αυτής της λίστας, σύμφωνα με την αγγλική Sun, είναι οι Γιουβέντους και Ντόρτμουντ, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει τα εξής…

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός μέσος, 18 ετών, έχει σκοράρει δύο γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ σε 30 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν. Ο Μουζακίτης είναι μέλος της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ και έχει προσελκύσει την προσοχή αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Γιουβέντους-επίσης- φέρεται να είναι μεταξύ των συλλόγων που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Το 18χρονο ανερχόμενο ταλέντο στη μεσαία γραμμή, προσελκύει την προσοχή αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Εκτός από τη Γιουβέντους, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Άστον Βίλα, η Μίλαν, η Μπράιτον, οι Γουλβς, η Βιγιαρεάλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης λέγεται ότι παρακολουθούν τον Μουζακίτη. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του, που ξεχωρίζουν από το εντυπωσιακό διεθνές ντεμπούτο του με την Ελλάδα, τον έχουν καταστήσει έναν πολύ περιζήτητο παίκτη στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο».