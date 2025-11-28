Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Βοσνίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 και είχε τετ α τετ με τους Αταμάν και Όσμαν.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε με τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, έχοντας τετ α τετ με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, αλλά και τον αρχηγό της Τουρκίας, Τσέντι Όσμαν, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου.